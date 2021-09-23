Комментатор Орлов — об инциденте с Авериной на ОИ: судьи поставили оценки, как положено

Спортивный комментатор Геннадий Орлов, говоря об инциденте с российской гимнасткой Диной Авериной на Олимпийских играх в Токио, выразил мнение, что судьи выставили справедливые оценки.

«Этот имперский дух царит у нас, особенно в последнее время, мне так неприятен. Если наши художницы проиграли на Олимпиаде, то все виноваты, это заговор. А судьи поставили оценки, как положено. Никаких претензий с других сторон не было, кроме Винер. Все наши тренеры всегда обвиняют всех и вся. Теперь так модно говорить. И Госдума говорит, что это заговор против российского спорта. И так все это любят, так подхватывают. Друзья, это спорт. Смотрите на результат», — сказал Орлов на радио «Эхо Москвы в Петербурге».

Соревнования по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио завершились серьезным скандалом. Победительницей индивидуального многоборья стала израильская гимнастка Линой Ашрам, которая в заключительном упражнении с лентой допустила серьезную ошибку – потерю гимнастического снаряда. Россиянка Дина Аверина стала второй, ее сестра Арина на пьедестал не попала и оказалась четвертой. Сразу после завершения индивидуального многоборья российская сторона заявила о предвзятом судействе, а Винер-Усманова, комментируя ситуацию, высказала мысль, что у судей была специальная задача – прервать гегемонию России в художественной гимнастике, которая длилась больше 20 лет.

Ранее глава ОКР рассказал, что должно измениться после инцидента с гимнасткой Авериной в Токио.