Канчельскис: назначение Черчесова станет последним гвоздем в крышку гроба «Спартака»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис, комментируя неудовлетворительные результаты московского «Спартака», заявил, что возможное назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера красно-белых «станет последним гвоздем в крышку гроба московского клуба». Слова Канчельскиса передает Sport24.

Канчельскис заявил, что он сочувствует болельщикам «Спартака», так как владелец клуба Леонид Федун «просто издевается над ними». Также экс-футболист отметил, что у красно-белых самая большая армия болельщиков в России.

«У меня много знакомых болеют за «Спартак», мне их жалко по-человечески. А назначение Черчесова вообще станет последним гвоздем в крышку гроба «Спартака». Его возможный приход – очень большая проблема для красно-белых. Черчесов наведет порядок? Ерунда! Он в сборной порядок не смог навести, где работы в три раза меньше.

Как он в «Спартаке» сможет что-то навести? Тем более был он уже там, разве получилось? Второй раз на грабли наступать всегда больнее», – сказал Канчельскис.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. Вместе с красно-белыми он стал серебряным призером чемпионата России.

8 июля Черчесов был отправлен в отставке с поста сборной России. Он возглавил национальную команду в 2016 году.

Ранее Станислав Черчесов, прокомментировал слухи о переговорах со «Спартаком».