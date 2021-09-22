Капризов вошел в семерку самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вошел в семерку самых высокооплачиваемых россиян в лиге. Об этом сообщает «Чемпионат».

В ближайшие пять лет 24-летний форвард заработает $45 млн. За этот же период по сумме контракта его смогут обойти лишь Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Никита Кучеров и Андрей Василевский.

Россиянин был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов прокомментировал подписание нового трудового соглашения с «Миннесотой».