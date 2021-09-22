Украинский боксер Редкач за $500 тыс. отказался от российского гражданства

Украинский боксер Иван Редкач заявил, что отказался от российского гражданства за $0,5 млн. Об этом он сообщил на своей страничке в Instagram.

«Уважаемые хейтеры и мои дорогие друзья! Гражданство Украины я не променял и не променяю ни за какие соблазны.



Я очень люблю Украину, а еще мне нравится наш крутой президент. Зеленский — один из лучших после Виктора Федоровича Якубовича.

Якубович был одним из лучших президентов Украины. Разом нас багато, нас не подолати! Выдыхайте», — написал спортсмен в комментариях к посту.

Напомним, что в настоящее время Редкач проживает на территории США.

Ранее сообщалось, что украинский боксер-тяжеловес Александр Усик гарантированно заработает за бой против Энтони Джошуа £3 млн.