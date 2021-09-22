Игнатьев: такие игроки, как Дзюба, не хотят ехать в сборную и сидеть на скамейке

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о решении форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Сложно говорить о конфликте с Карпиным, только сам Дзюба может сказать, улажено ли их противоречие. Я верю словам Артема. Игрок чувствует свои силы, поэтому и отказался ехать на сбор. Просто надо понимать, что такие игроки не хотят ехать в команду и сидеть на скамейке. Им необходимо принимать участие в игре, приносить пользу на поле.

Что касается двух октябрьских матчей, то лучше дать шанс Агаларову, ярко проявившему себя в чемпионате России. Карьера же Дзюбы в национальной команде не подошла к завершению. Артем еще сыграет при Карпине», — цитируют наставника «Известия».

Игрок мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее сообщалось, что ведущий Иван Ургант потроллил Артема Дзюбу после его отказа от вызова в сборную России.