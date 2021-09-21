Стал известен гонорар Джошуа за бой с Усиком

Британский боксер Энтони Джошуа заработает £15 млн за поединок против украинца Александра Усика, сообщает The Mirror.

По информации издания, представитель Великобритании получит в два раза больше, чем за предыдущий бой против болгарского боксера Курбата Пулева. Отмечается, что повышение гонорара связано с увеличением количества болельщиков на стадионе.

Поединок между британцем и украинцем пройдет в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября.

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Усик ринге провел 18 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом. В октябре 2020 года украинец победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился ожиданиями от поединка между Усиком и Джошуа.