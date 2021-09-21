Журналист Уткин — о матче «Спартак» — ЦСКА: Березуцкий чудом не сгубил игру

Журналист и блогер Василий Уткин, рассуждая в своем Telegram-канале о матче восьмого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА – «Спартаком» (1:0), заявил, что главный тренер армейского клуба Алексей Березуцкий «чудом не сгубил игру».

«Березуцкий вообще-то чудом не сгубил игру. Ему как тренеру повезло. Сильно. Яка Бийол не должен был выйти на второй тайм. Березуцкому надо было разобраться в перерыве, что он не может играть (получив адский мяч в лицо и сотрясение мозга). Березуцкий не разобрался. Вместо того, чтобы в раздевалке перестроить игру и объяснить это игрокам в спокойной обстановке, он делал это с бровки», — написал Уткин.

Ранее Уткин отметил игру нападающего ЦСКА Антона Заболотного, который забил единственный мяч в дерби.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают седьмое место, набрав 13 оков. «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уфой». Встреча состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА проведет поединок против «Нижнего Новгорода». Поединок состоится 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.