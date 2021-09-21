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Наставник «Барселоны» отказался говорить о своем будущем в клубе после ничьей с аутсайдером

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Albert Gea/Reuters

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после ничьей в матче пятого тура чемпионата Испании с «Гранадой» (1:1) отказаться говорить о своем будущем в клубе, передает Sport.es.

«Мы должны поблагодарить болельщиков, потому что они поддерживали нас до последней минуты. Мы сыграли вничью, но это была сложная игра. Я не буду говорить о своём будущем. Если бы нам повезло немного больше, мы могли бы выиграть этот матч. Мы сделали все, чтобы победить. Сегодняшняя «Барселона» — это не та «Барселона» восьмилетней давности», — сказал Куман.

После четырех матчей «Барселона» занимает седьмую строчку в чемпионате Испании, имея в своем активе восемь очков. «Гранада» располагается на 17-м месте, набрав три очка в пяти играх.

В следующем матче каталонский клуб 23 сентября сыграет с «Кадисом». «Гранада» в этот же день на своем поле примет «Реал Сосьедад».

Ранее президент «Барселоны» отказался продавать своего футболиста Ансу Фати.

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Футбол. Чемпионат Испании
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