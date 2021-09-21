Комментатор Гутцайт назвал главную проблему «Спартака»

Комментатор Роман Гутцайт, говоря о матче восьмого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу», заявил, что проблема красно-белых — плохое управление владельца клуба Леонида Федуна.

«Странно сейчас пытаться подобрать тренера «Спартаку», потому что проблема не в тренере. Успех «Спартака» при Каррере — он иррационален. Мы же видим, что уже долгие годы Федун управляет командой. Видим, как он управляет, как принимаются решения, как много психоза, как много разговоров вокруг «Спартака». Пока эта проблема не будет устранена — ни один тренер там ничего не сможет выстроить в долгую», — сказал Гутцайт.

Единственный мяч в дерби на 81 минуте забил Антон Заболотный.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают седьмое место, набрав 13 оков. «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уфой». Встреча состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА проведет поединок против «Нижнего Новгорода». Поединок состоится 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее народный артист России Денис Мацуев заявил, что он давно не видел ничего более унылого, чем матч «Спартак» — ЦСКА.