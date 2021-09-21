Мацуев — о матче «Спартак» — ЦСКА: я ничего более унылого давно не видел

Народный артист России и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев, говоря о прошедшем матче восьмого тура Российской премьер лиги между красно-белыми и ЦСКА, заявил, что он давно не видел ничего более унылого, чем встреча двух московских команд. Слова Мацуева передает «Матч ТВ».

«Будем говорить откровенно. Я ничего более унылого давно не видел. Я эту фразу говорю уже очень давно и в отношении нашего чемпионата, и в отношении моего любимого, дорогого «Спартака». «Спартак» мне родной, он моя жизнь и мое детство, так это и будет дальше», — заявил Мацуев.

Единственный мяч в дерби на 81 минуте забил Антон Заболотный.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают седьмое место, набрав 13 оков. «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уфой». Встреча состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА проведет поединок против «Нижнего Новгорода». Поединок состоится 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее Мацуев рассказал, что его насторожило в матче Россия — Кипр.