ЦСКА проанонсировал дерби со «Спартаком» в стиле фильма «Дюна»

Пресс-служба московского ЦСКА анонсировал дерби со «Спартаком» в стиле фильма «Дюна».

На странице армейцев в Instagram опубликовано изображение, на котором футболисты красно-синих Константин Кучаев, Федор Чалов, Игорь Акинфеев, Антон Заболотный, Яка Бийол, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев предстали в образе героев картины.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 20 сентября на домашней арене армейского клуба. Главным судьей центрального матча восьмого тура чемпионата страны назначен Сергей Карасев. Помогать Карасеву будут боковые арбитры Максим Гаврилин и Алексей Лунев. Резервный рефери — Павел Шадыханов. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Виталий Мешков, его ассистентом назначен Дмитрий Мосякин.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.30 мск.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший десять очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства. Армейцы опережают красно-белых по дополнительным показателям.

Ранее экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак».