«Челси» в лондонском дерби разгромил «Тоттенхэм»

«Челси» в матче пятого тура Английской премьер-лиги уверенно обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми голами отметились Тьяго Силва, Нголо Канте и Антонио Рюдигер. Все мячи были забиты во втором тайме.

Матч проходил в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Челси» возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 13 очков в пяти матчах. «Тоттенхэм» располагается на седьмом месте, имея в активе девять очков.

Следующий матч в АПЛ «Челси проведет дома против «Манчестер Сити» 25 сентября. «Тоттенхэм» 26 сентября встретится с «Арсеналом».

Англия. АПЛ. 5-й тур

«Тоттенхэм» — «Челси» — 0:3

Голы: 0:1 — Силва, 49; 0:2 — Канте, 57; 0:3 — Рюдигер, 90+2.

Ранее «Манчестер Юнайтед» в рамках пятого тура Английской премьер-лиги одержал победу над «Вест Хэмом» со счетом 2:1.