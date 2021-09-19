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В Италии раскритиковали Кокорина: даже волшебнику не удается превратить его из лягушки в принца

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twitter.com/ACFFiorentinaEN

Сайт FiorentinaNews.com раскритиковал российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина после матча четвертого тура чемпионата Италии против «Дженоа» (2:1).

«Пока даже «волшебнику Винченцо (Итальяно, тренеру «Фиорентины» — Прим. «Газеты.Ru»)» не удается превратить его из лягушки в принца. У него реакция на уровне давнего гостя дома престарелых. Он не может принять мяч и получает желтую карточку, рискуя получить красную», — сказано в материале.

Кокорин вышел на поле на 81-й минуте. Он получил желтую карточку, рискуя при этом получить красную, но после просмотра видеоповтора ВАР не стал удалять россиянина.

Футболист перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Также россиянин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

Ранее скаут Серии А Алекс Великих, высказываясь об игре российского нападающего Александра Кокорина в матче «Фиорентина» — «Дженоа», предположил, что в зимнее трансферное окно россиянина отдадут в аренду.

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Футбол. Чемпионат Италии
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