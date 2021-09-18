Емельяненко о бое с Тарасовым: буду бить его аккуратно, но сильно

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя с Артемом Тарасовым.

«Завтра в 22:00 у меня будет бой. Буду бить Тарасова. Аккуратно, но сильно. Буду бить Тарасова, пока он не упадет», — сказал Емельяненко в прямом эфире в Instagram.

Поединок пройдет 18 сентября в рамках промоушена «Наше дело». Бой пройдет по правилам бокса, но соперники будут использовать перчатки для ММА.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко договорился о проведении двух боев с Сергеем Харитоновым.