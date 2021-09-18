L'Equipe раскрыл зарплату Месси в «Пари Сен-Жермен»

Французское издание L раскрыло заработную плату аргентинского форварда Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает источник издания, согласно действующему соглашению аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность, который он получит, если останется во французском клубе на второй и третий сезоны.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о ходе переговоров с Лионелем Месси.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.