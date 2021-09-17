Фигуристка Нугуманова осудила массовое убийство дельфинов на Фарерских островах

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова осудила убийство 1,5 тысяч дельфинов на Фарерских островах.

«Почему мир так жесток? Они ведь живые, и это животные. Как можно убивать?» — написала Нугуманова в Instagram.

Охота на китообразных, известная как гринд, считается традиционной на Фарерских островах на протяжении сотен лет. По мнению сторонников этого промысла, это надежный способ добычи пищи для местных жителей и важная часть их культурной самобытности.

Однако зоозащитников возмущает жестокость происходящего. Масштабы убийства на пляже Скалаботнур шокировали даже многих местных жителей и вызвали критику со стороны охотников. Так, по данным опроса, проведенного среди населения фарерским СМИ Kringvarp Foroya, 50% респондентов ответили, что жестокую охоту необходимо прекратить, однако 30% высказались за продолжение традиционной охоты.

Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участие в Играх 2022 года в Пекине.