Советская шахматистка подала в суд на Netflix за то, что ее назвали русской

Пятая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили будет судиться с американской развлекательной компанией Netflix из-за ложной информации, приведенной в сериале «Ход королевы».

В заключительной серии, когда главная героиня сериала бросает вызову игроку-мужчине, присутствует персонаж советской шахматистки, а комментатор сообщает: «Это Нона Гаприндашвили, чемпионка мира среди женщин, которая никогда не играла против мужчин».

Как сообщает Hollywood Reporter, Гаприндашвили сочла эту фразу «сексистской и унизительной», поскольку к 1968 году, когда происходят события сериала, она провела матчи против как минимум 59 шахматистов, 10 из которых были гроссмейстерами.

Женщину также не устроило, что в сериале ее назвали русской.

Шахматистка требует $5 млн за возмещение ущерба. А также желает, чтобы фразу про мужчин-шахматистов убрали из сериала.

В 1978-м Нона стала первой женщиной, получившей звание международного гроссмейстера среди мужчин.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла представителей США в финале шахматной онлайн-олимпиады 2021 года.