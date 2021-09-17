Девушка-арбитр рассказала, почему не снимается в откровенных фотосессиях

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова ответила на вопрос, предлагали ли ей сняться в откровенных фотосессиях.

«В откровенных – нет. Я себя все-таки стараюсь любить, но я понимаю, что, если бы мне было что показать, например, то, возможно. Я не такого высокого роста, у меня не такая большая грудь.

Помню, был календарь – женщины из разных видов спорта прикрывали интимные места. Не предлагали. А сейчас – точно нет. Наша профессия и такие фотосессии – это не очень хорошо», — приводит слова девушки YouTube-канал oSporte TV.

Россиянка является одним из ведущих арбитров мира. Она работала на Олимпийских играх и других крупнейших мировых турнирах. Пустовойтова обслуживала финал футбольного турнира Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Ранее Анастасия Пустовойтова рассказала о своем отношении к общественному движению Black Lives Matter (BLM), выступающему против расизма и насилия в отношении чернокожих.

Движение BLM возникло после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда в мае прошлого года. Сторонники движения аргументируют свою позицию борьбой с расизмом.