Экс-футболист сборной Молдавии: русские игроки могут расслабиться из-за лимита на легионеров

Бывший футболист «Динамо» и сборной Молдавии Александр Епуряну, говоря о лимите на легионеров в России, заявил, что русские игроки могут расслабиться. Слова Епуряну передает «РБ Спорт».

«Вроде бы и можно отменить, чтобы на поле выходило одиннадцать иностранцев, как в «Шерифе», но если думать о сборной, это минус. В то же время, если его не отменять, многие талантливые русские игроки, имеющие преимущество за счет паспорта, могут в определенный момент расслабиться. Они понимают, что все равно будут играть и не смогут развиться до максимума. Очень тонкий вопрос, на который сложно найти однозначный ответ», — сказал Епуряну.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее помощник президента России, член попечительского совета РФС Игорь Левитин заявил, что основная проблема отечественного футбола — это наличие больших зарплат игроков и отсутствие денег в детских школах.