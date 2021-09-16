Скончалась бывшая рекордсменка мира в беге с барьерами

Экс-рекордсменка мира в беге на 400 метров с барьерами и эстафете 4 по 400 м Маргарита Пономарева скончалась на 59-м году жизни. О этом сообщается на официальной странице Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Легкоатлетка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 1993 года в беге на 400 м с барьерами и серебряную награду того же первенства в эстафете 4х400 м. Стала мировой рекордсменкой в беге на 400 м с барьерами (53,58 секунды) в 1984 году.

Ранее сообщалось, что На 67-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион в метании молота, действующий рекордсмен мира Юрий Седых.

Седых является победителем Игр 1976 и 1980 годов, серебряным призером Олимпиады-1988. Также он является чемпионом мира (1991), трехкратным чемпионом Европы (1978, 1982, 1986).

Легкоатлет в 1986 году установил мировой рекорд в метании молота (86,74 м), который до сих пор не побит.