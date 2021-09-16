Представитель РФС: не заметил, чтобы Черчесов расстроился из-за поражения «Спартака»

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин рассказал о реакции бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова на поражение «Спартака» от «Легии» (0:1) в матче Лиги Европы. Слова Созина передает «РБ Спорт».

«С ним интереснее смотреть футбол. У него масса нюансов, которые он подмечает, а они потом подтверждаются. Для него обе команды небезразличны, поэтому он пытался быть нейтральным. Не заметил, чтобы он расстроился. Я расстроился больше. Сидел в зоне болельщиков «Спартака» со стажем. Вот их настроение даже не передать. Если у них спросить мнение, их выражения были бы точно непарламентскими», — сказал Созин.

Напомним, что Черчесов с 2007 по 2008 год тренировал «Спартак». Также специалист возглавлял «Легию» в период с 2015 по 2016 год и выиграл с клубом чемпионат и Кубок Польши.

8 июля Черчесов был отправлен в отставке с поста сборной России. Он возглавил национальную команду в 2016 году.

В следующем матче группового этапа Лиги Европы «Спартак» встретится с «Наполи». Матч пройдет в Неаполе 30 сентября.

Также московская команда на групповой стадии второго по значимости европейского турнира встретится с английским «Лестером».

В розыгрыше Лиги Европы принимают участие клубы, занявшие по окончании сезона национального чемпионата определенные места в турнирной таблице, в зависимости от рейтинга УЕФА, а также победители национальных кубков, если они не завоевали право участия в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата.

Ранее Черчесов поздравил «Легию» с победой над «Спартаком».