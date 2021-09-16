Президент Ла Лиги обвинил «ПСЖ» в жульничестве

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас, комментируя экономическую ситуацию в чемпионате Испании, подверг критике французский «Пари Сен-Жермен», обвинив их в жульничестве. Слова Тебаса передает Marca.

«Испанский футбол не сломлен. Ни мадридский «Реал», ни «Барселона». По крайней мере, у 80% клубов в Европе дела обстоят намного хуже. Что касается «Реала», я думаю, что это клуб, который лучше всех справился с пандемией, приложив огромные усилия в сокращении фонда заработной платы, в результате чего они в праве делать все, что захотят», — сказал Тебас.

Тебас отметил, что мадридский клуб не сможет платить игрокам столько, сколько может позволить себе «ПСЖ», так как зарплатный фонд «Реала» составляет около €600 млн. Кроме того, функционер заявил, что парижский клуб жульничает.

Напомним, в летнее трансферное окно «ПСЖ» подписал контракты с Лионелем Месси, Серхио Рамосом, Джанлуиджи Доннарумой, Джорджиньо Вейналдумом и Ашрафом Хакими.

Ранее стало известно, сколько «Барселона» предлагала «ПСЖ» за Неймара.