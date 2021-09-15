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Тренер «Спартака» Витория взял на себя ответственность за поражение от «Легии»

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Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория заявил, что готов взять ответственность на себя за поражение от варшавской «Легии» (0:1) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Готов взять это поражение полностью на себя. Я ответственен за результаты команды. Внутри мы можем говорить о разных вещах, но ответственность моя. Я лидер этой команды.

Я никогда не сдаюсь. Вы много раз спрашивали, готов ли я остаться. Прекратите спрашивать об этом. Ответ не меняется.

Конечно, мы хотели победить сегодня. Такое случается в футболе. Если бы такая же история на 90-й минуте сложилась в нашу пользу, все бы говорили, что мы заслужили эту победу. О «Наполи» и «Лестере» подумаем позже», — приводит слова специалиста «СЭ».

Следующим соперником по Лиге Европы для столичного клуба станет «Наполи». Матч состоится 30 сентября.

Лига Европы 2021/22
Группа С. 1 тур.
«Спартак» — «Легия» — 0:1
Гол: 0:1 — Лирим Кастрати (90+1).

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что столичный клуб должен смыть позор 2011 года.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
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