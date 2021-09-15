«Зенит» продлил серию без побед в Лиге чемпионов

«Зенит» после поражения от лондонского «Челси» (0:1) продлил серию без побед в Лиге чемпионов до восьми матчей.

До этого петербургский клуб дважды терпел поражение от «Боруссии», дважды от «Брюгге», по одному разу проигрывал «Бенфике» и «Лацио». Также подопечные Сергея Семака имеют в активе ничью с «Лацио».

В последний раз сине-бело-голубые побеждали в самом престижном турнире европы 27 ноября 2019 года. Тогда «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» (2:0).

В группе «Зенита» помимо лондонского клуба выступают туринский «Ювентус» и «Мальме».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Ранее нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, забивший единственный мяч в игре против «Зенита», прокомментировал победу своей команды своей команды.