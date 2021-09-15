Наставник «Барселоны» — о поражении в ЛЧ: «Бавария» выше классом

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, комментируя поражение своей команды в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3), заявил, что «между командами есть разница в классе». Слова Кумана передает Marca.

«С точки зрения тактики были моменты, когда мы контролировали игру. Я не могу жаловаться на отношение игроков к матчу, но между командами есть разница в классе. Команда соперников уже давно играет в таком составе, и у них есть скамейка запасных, которая стала сильнее», — сказал Куман.

Также голландский специалист отметил, что в составе каталонцев играет большое количество молодых игроков, которые смогут развиться через два-три года.

Напомним, на 34-й минуте встречи хавбек гостей Томас Мюллер открыл счет. Стоит отметить, что Мюллер в седьмой раз в карьере поразил ворота сине-гранатовых. На 56-й минуте польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски удвоил преимущество гостей. В концовке встречи поляк оформил дубль.

Ранее стало известно, что «Барселона» в матче с «Баварией» ни разу не пробила по воротам мюнхенского клуба, повторив антирекорд 18-летней давности.