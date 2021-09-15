Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Главный тренер «Зенита» объяснил отсутствие Дзюбы в стартовом составе 01:25
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3 01:22
Журналист Уткин прокомментировал поражение «Зенита» от «Челси»... 01:19
CNN: в ВС США боялись, что Трамп мог начать ядерную войну после поражения... 01:13
Наставник «Зенита», комментируя акцию BLM, рассказал, перед кем готов... 01:00
Двое людей угрожали водителю грузовика топором и пистолетом на трассе... 00:53
Американский генерал втайне звонил своим коллегам из Китая, чтобы избежать войны 00:47
«Барселона» не смогла пробить в створ ворот в ЛЧ впервые... 00:38
Личные вещи Константина Станиславского покажут на выставке в Москве 00:34
В СК вызвали женщину, поставившую гроб с телом сестры у администрации... 00:26
Бесплатная ставка 1000 р.

«Барселона» проиграла на старте Лиги чемпионов впервые за 24 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

«Барселона» впервые за 24 года проиграла в стартовом матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает BBC.

Каталонцы на домашнем стадионе «Камп Ноу» уступили мюнхенскому клубу со счетом 0:3.

В последний раз «Барса » проигрывала на старте ЛЧ в сентябре 1997 года. Тогда сине-гранатовые потерпели поражение от английского «Ньюкасла» (2:3). В том сезоне каталонский клуб не сумел выйти из групп, заняв последнее место в таблице.

Ране стало известно, что «Барселона» ни разу не пробила по воротам мюнхенского клуба, повторив антирекорд 18-летней давности. Игроки «Баварии» смогли пробить в створ ворот каталонского клуба семь раз.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Монобровь поменьше и модный кинорежим. Что нового в iPhone 13
Самый дешевый iPhone 13 будет стоить 70 тысяч рублей
У российских автодилеров закончились Mini
Автомобили Mini пропали из автосалонов в России
Дзюба мог спасти «Зенит»: за россиян в матче с «Челси» было не стыдно
Питерский клуб проиграл 0:1 в первом туре Лиги чемпионов
В Москве задержали руферов, забравшихся на звезду главного здания МГУ
Пражский суд объяснил, почему россиянин Франчетти оказался под стражей
Премьер Гаити «заранее» уволил прокурора, который обвинил его в убийстве президента
Советник офиса Зеленского объяснил слова о «курорте для мальчиков» в Донбассе
Новости и материалы
Главный тренер «Зенита» объяснил отсутствие Дзюбы в стартовом составе
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
Журналист Уткин прокомментировал поражение «Зенита» от «Челси» в матче ЛЧ
CNN: в ВС США боялись, что Трамп мог начать ядерную войну после поражения на выборах
Наставник «Зенита», комментируя акцию BLM, рассказал, перед кем готов преклонить колено
Двое людей угрожали водителю грузовика топором и пистолетом на трассе в Подмосковье
Американский генерал втайне звонил своим коллегам из Китая, чтобы избежать войны
«Барселона» не смогла пробить в створ ворот в ЛЧ впервые с сезона-2003/2004
Личные вещи Константина Станиславского покажут на выставке в Москве
В СК вызвали женщину, поставившую гроб с телом сестры у администрации Балашихи
В Россию возобновятся поставки шампанского из Франции
Миранчук помог «Аталанте» добыть ничью с «Вильярреалом» в матче Лиги чемпионов
«Бавария» разгромила «Барселону» в Лиге чемпионов
Саратовские власти начали проверять безработных покупателей имущества
«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси» в Лиге чемпионов
Бывший полицейский Шовин не признал вину в смерти Флойда
Экс-игрок «Барселоны» заявил, что Захарян подходит каталонскому клубу
В штате Нью-Йорк продается дом с девятью привидениями
Все новости
«Проходной двор»: как устроен рынок дезинсекции
Врачи заявили о необходимости лицензировать рынок дезинсекции после инцидента в «Магните»
«Мигранты здесь больше жить не будут»: что обещали жителям Бужаниново
Местные власти заявили, что мигрантов будут увозить после работы в Бужаниново
«Провокация для разделения людей»: спектакль с Ахеджаковой вернули на сцену
В «Современнике» рассказали о судьбе спектакля, возмутившего «Офицеров России»
Профайлы автомобилистов из «Госуслуги.Авто» могут попасть в даркнет
Хакеры могут взломать новый государственный QR-код для водителей
Заставил Медведеву прослезиться, выступил в образе Христа: кто защитит место России на Олимпиаде
Кто такой Марк Кондратюк, которого отправили подтверждать третью квоту России для Игр-2022
«Конкуренция жесткая, мало кого из-за рубежа допустили на конкурс»
Инвалиды-колясочники – о том, зачем участвуют в конкурсах красоты и сколько сил отнимает подготовка
iPhone 13, новый iPad и часы. Что показала Apple
«Мигранты — вне российского социума»: что толкает приезжих на преступления
Этнограф призвал создать в России систему адаптации мигрантов
Борцы с горбушей и шпионами: поладит ли новая власть Норвегии с Россией
На выборах в Норвегии победила «Рабочая партия», выступавшая за сотрудничество с Москвой
«Была одна погибшая. Когда подошли спасатели, умерла вторая»
Число жертв схода ледника на Домбае возросло до двух
Золотой жилец: рынок посуточной аренды жилья оправился от пандемии
Предложение краткосрочной аренды жилых объектов увеличилось за год на 40%
Конгресс США испугался гиперзвука из России
Американские парламентарии потребовали от армии отчета о борьбе с гиперзвуковыми ракетами
Узкая челка и камеры по диагонали: Тим Кук показал новые iPhone. LIVE
Онлайн-трансляция презентации iPhone 13
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях