«Барселона» проиграла на старте Лиги чемпионов впервые за 24 года

«Барселона» впервые за 24 года проиграла в стартовом матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает BBC.

Каталонцы на домашнем стадионе «Камп Ноу» уступили мюнхенскому клубу со счетом 0:3.

В последний раз «Барса » проигрывала на старте ЛЧ в сентябре 1997 года. Тогда сине-гранатовые потерпели поражение от английского «Ньюкасла» (2:3). В том сезоне каталонский клуб не сумел выйти из групп, заняв последнее место в таблице.

Ране стало известно, что «Барселона» ни разу не пробила по воротам мюнхенского клуба, повторив антирекорд 18-летней давности. Игроки «Баварии» смогли пробить в створ ворот каталонского клуба семь раз.