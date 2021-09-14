«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» на выезде проиграл лондонскому «Челси» (0:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче на 69-й минуте открыл нападающий синих Ромелу Лукаку. Бельгиец откликнулся на подачу Сесара Аспиликуэты и головой переправил мяч в сетку ворот Станислава Крицюка.

Игра проходила в Лондоне на «Стэмфорд Бридж».

В группе «Зенита» помимо лондонцев выступают туринский «Ювентус» и «Мальме». В их очном поединке победу одержал итальянский клуб со счетом 3:0.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Лига чемпионов 2021/22

Группа Н. 1-й тур

«Челси» — «Зенит» — 1:0

Голы: 1:0 — Лукаку (69).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом уступил «Янг Бойз» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.