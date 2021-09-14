Дзюба не выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче против «Челси» в ЛЧ

Форвард Артем Дзюба остался в запасе петербургского «Зенита» на матч группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Стали известны стартовые составы команд.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо, Маунт, Лукаку, Зиеш.

«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Сантос (К), Малком, Вендел, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Азмун.

Игра пройдет 14 сентября в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Польский арбитр Бартош Франковский даст стартовый свисток в 22.00 (мск).

Также в группе «Зенита» выступает туринский «Ювентус» и «Мальме».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, говоря о матче первого тура Лиги чемпионов 2021/22 между «Зенитом» и «Челси», заявил, что у петербуржцев нет шансов в этом противостоянии.