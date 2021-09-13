Джокович назвал победу Медведева в финале US Open заслуженной

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение в финале Открытого чемпионата США по теннису — US Open.

«Конечно, в целом я разочарован своим выступлением. Я мог и должен был играть лучше. Но это спорт. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Поражение тяжелое, очень тяжелое. Но в то же время я рад за него, потому что он отличный парень и заслужил эту победу.

Действительно заслужил», — передает слова Новака пресс-служба турнира.

Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

Ранее Медведев рассказал о сложностях в концовке финала US Open.