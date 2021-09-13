Губерниев раскритиковал зрителей финала Медведев — Джокович

Комментатор Дмитрий Губерниев обвинил в ангажированности зрителей финала Открытого чемпионата США по теннису между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

Во время решающих подач Медведева зрители шумели и отвлекали россиянина.

«Публика была ангажирована. Даже было видно, глядя на физиономию. Великая победа. Новак — молодец, сказал прекрасные слова, слезы у него на глазах. Теперь у нас есть в России ДаниловГрад. Это огромная победа российского спорта. Даня — большой молодец», — цитирует Губерниева «Чемпионат.com».

Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляции матча.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

Ранее Медведев извинился перед Джоковичем и зрителями.