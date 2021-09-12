«Спартак» поздравил экс-тренера команды Тедеско с днем рождения

Московский «Спартак» на своей странице в Twitter поздравил бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско с днем рождения.

«Желаем Доменико и его семье здоровья, тренерских успехов и всего наилучшего. Всегда рады видеть на нашем стадионе», — говорится в сообщении команды.

Тедеско покинул «Спартак» после сезона-2020/21. Под его руководством красно-белые заняли второе место в РПЛ. Он возглавлял команду с 2019 года.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает десятое место.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель, который входил в штаб наставника красно-белых Доменико Тедеско, рассказал, что вынудило специалиста покинуть клуб.