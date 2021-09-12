«Арсенал» и ЦСКА объявили составы на матч РПЛ

Тульский «Арсенал» и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России.

Стартовый состав «Арсенала»: Коченков, Новосельцев, Сокол, Степанов, Суханов, Ткачёв, Чаушич, Кангва, Хлусевич, Костадинов, Марков.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Бийол, Васин, Обляков, Мухин, Кучаев, Дзагоев, Эджуке, Заболотный.

Встреча между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет в Туле. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14.00 мск.

После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА с девятью очками располагается на восьмом месте турнирной таблицы первенства. «Арсенал», набравший четыре балла, занимает предпоследнее, 15-е место.

Ранее сообщалось, что защитник московского клуба и сборной России Марио Фернандес пропустит около двух месяцев из-за травмы колена. Футболист почувствовал дискомфорт и попросил замену в матче национальной команды в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года со сборной Хорватии, который прошел 1 сентября.