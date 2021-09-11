Трансгендерная женщина с победы дебютировала в ММА

Трансгендерная женщина Алана Маклафлин провела первый свой поединок по правилам смешанных единоборств (ММА).

38-летняя американка одержала победу над Селин Проворст во втором раунде удушающим приемом в рамках турнира промоушена Combat Global, который проходил минувшей ночью в Майами.

Отмечается, что спортсменка перед боем прошла все необходимые медицинские процедуры, включающие в себя в том числе и тестирование на гормоны.



«Было невероятно тяжело найти соперницу. Я испытываю настоящее уважение к Проворст», — заявила Маклафлин.



Напомним, что в период с 2012 по 2014 год в качестве профессионального бойца ММА выступала Фэллон Фокс — первая трансгендерная женщина в истории этого вида спорта.

Маклафлин — бывший военнослужащий сил специального назначения армии США.

Ранее в Госдуме предрекли обратную дискриминацию из-за появления транс-персон в фигурном катании.