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Олимпиада 2020

Гимнастка Аверина получила машину, вручаемую победителям ОИ-2020

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Reuters

Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье Дина Аверина получила ключи от автомобиля BMW X5.

«X5 давали только чемпионам ОИ. Вот ее и считают чемпионкой», — написал журналист Андрей Колесников.

Напомним, что победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Ранее сообщалось, что Александр Жулин усомнился в антироссийском заговоре судей на ОИ в Токио.

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Олимпиада 2020
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