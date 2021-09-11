«Зенит» и «Ахмат» объявили составы на матч РПЛ

Петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат» определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России.

Стартовый состав «Зенита»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Азмун.

Стартовый состав «Ахмата»: Гудиев, Уциев, Семёнов, Лысцов, Нижич, Тодорович, Тимофеев, Уткин, Харин, Полярус, Конате.

Встреча между «Зенитом» и «Ахматом» пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.30 мск.

После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 14 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Ахмат» с девятью баллами располагается на восьмой строчке.

Ранее «Зенит» подтвердил информацию о том, что футболисты команды Малком и Клаудиньо смогут принять участие в матче седьмого тура чемпионата России с «Ахматом» и в первой встрече группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

Футболисты Малком, Клаудиньо и Вильмар Барриос были вызваны в свои сборные для участия в предстоящих матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, однако позже Малком и Клаудиньо отказались от поездки в составе бразильской команды на выездную игру против чилийцев, которая пройдет 2 сентября, так как сине-бело-голубые обратились к ним с призывом вернуться в Россию. Барриос остался в расположении команды Колумбии.