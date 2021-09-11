Путин: Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сохранила лидерство в художественной гимнастике.

«Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось, мы в этом абсолютно убеждены. Оно было, есть и надеюсь, уверен, будет в будущем», — сказал Путин.

11 сентября глава государства проводит встречу с российскими спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Церемония вручения наград проходит в Екатерининском зале Кремля.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Позднее первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике.

Ранее Винер-Усманова заявила, что сестры Аверины будут грудью стоять за страну на тех должностях, которые потом займут.