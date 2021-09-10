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Президент УЕФА раскритиковал руководство «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

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Reuters

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин раскритиковал руководство мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса» за попытку создать Суперлигу, передает Marca.

«Очень забавно, что они хотят создать новый турнир и в то же время хотят сыграть в Лиге чемпионов в этом сезоне. Во всех трех клубах некомпетентное руководство. Эти парни пытались убить футбол», — сказал Чеферин.

В ночь на 19 апреля о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» остались в Суперлиге. 25 мая УЕФА объявил о заведении дисциплинарных дел на эти клубы. По информации СМИ, оставшиеся в турнире команды могут быть отстранены от розыгрыша Лиги чемпионов.

Позднее министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) выносить санкции за Суперлигу до решения суда Европейского союза. Представители нового турнира обратились в суд ЕС из-за возможного нарушения правил конкуренции со стороны футбольных организаций.

9 июня УЕФА объявил, что разбирательство по делу «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» отложено до дальнейшего уведомления.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что проект Европейской Суперлиги еще жив.

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Футбол. Чемпионат Испании
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