Губерниев заявил, что Хиддинк стал легендарным тренером сборной России благодаря Хорватии

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что нидерландский тренер Гус Хиддинк решил завершить карьеру, передает «Спорт-Экспресс».

«Хиддинк стал тренером-легендой для нашей сборной. Тот матч со сборной Нидерландов запомнится на всю жизнь. Правда, нам тогда повезло. Если бы хорваты не обыграли сборную Англии, то никакой сказки Хиддинка не случилось бы», — сказал Губерниев.

Хиддинк возглавлял национальную команду России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда стала бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии. Последним местом работы специалиста была сборная Кюрасао.

Ранее главный тренер «Ростова» Юрий Семин высказался о решении нидерландского специалиста Гуса Хиддинка завершить карьеру. Наставник российской команды отметил, что его коллега проявлял высокий уровень профессионализма и всегда мог найти общий язык с футболистами.