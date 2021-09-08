Армения упустила победу с Лихтенштейном и не смогла обогнать Германию

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Армении сыграла вничью с национальной командой Лихтенштейна. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Генрих Мхитарян открыл счет в матче, реализовав пенальти, назначенный в добавленное к первому тайму время. На 80-й минуте нападающий сборной Лихтенштейна Ноа Фрик сравнял счет.

В случае победы сборная Армения выходила на первое место в группе, обойдя сборную Германии. Правда, у немцев игра в запасе.

Армянская команда стартовала в цикле с трех побед (Лихтенштейн — 1:0, Исландия — 2:0, Румыния — 3:2), затем была ничья с Северной Македонией (0:0) и крупное поражение от Германии со счетом 0:6.

Сборная Армении в шести матчах набрала 11 очков и занимает второе место в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. У команды Германии 12 очков в шести играх, на третьем месте сборные Румынии, в активе которой девять очков в шести встречах.

Ранее Генрих Мхитарян заявил, что армяне должны уважать выбор Захаряна играть за Россию.