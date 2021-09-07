Александр Емельяненко: я бы подрался с Федором, и побил бы его

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко, говоря об отношениях с братом Федором, заявил о желании подраться с ним.

«Если бы была возможность, я бы подрался с ним, и побил бы его. Здесь же мы выходим не на дуэль, стрелять друг друга, или резать ножами. Мы пропагандируем спорт, показываем мастерство, технику.

На тренировках, когда мы раньше работали, мы работали прямо в полную силу, не жалея друг друга. Это тот же самый тренировочный процесс, только на ринге. Я в этом ничего такого не вижу. Но он откажется. Он не будет со мной драться, потому что все понимает», – сказал Емельяненко на Youtube-канале Hustle MMA.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, как он позвонил своему брату Федору.