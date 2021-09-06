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УАФ привела доказательства, что Шевченко предлагали обсудить продление контракта

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Reuters

Украинская ассоциация футбола (УАФ) привела доказательство того, что они приглашали экс-тренера национальной сборной Андрея Шевченко на разговор о продлении контракта. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Также в документе, показанном в эфире программы «Великий футбол», говорится, что в июне 2020 года УАФ приняла решение о проведении встречи с тренерским штабом Шевченко после чемпионата Европы — 2020, на котором обсудят продление контракта с 3 августа 2021 года до 30 декабря 2022 года.

Ранее Андрей Шевченко признался, что не хотел покидать свой пост и был готов продлить соглашение с национальной командой после чемпионата Европы — 2020.

Специалист признался, что после вылета с Евро разговаривал с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко о своем контракте, однако дальше разговора дело не продвинулось.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На чемпионате Европы — 2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Англии со счетом 0:4.

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