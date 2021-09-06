Аргентинских футболистов собирались депортировать после матча с Бразилией

Президент Бразильской федерации футбола Эднальдо Родригес, комментируя инцидент в матче отбора ЧМ-2022 с Аргентиной, заявил, что изначально было принято решение депортировать аргентинских футболистов после встречи.

«Этой ситуации можно было избежать. Представители Национального агентства по санитарному надзору могли вмешаться гораздо раньше.

Очень неприятная ситуация. По нашим данным, вся ситуация была известная еще три дня назад. Перед началом матча официальные лица заверили нас, что аргентинские футболисты могут принять участие в матче, после чего их депортируют. Но почему-то это решение было изменено», — цитирует Родригеса Globo Esporte.

Правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечение границы государства.

Дело в том, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы. Они должны были пройти двухнедельный карантин, но не сделали этого. Полиция Бразилии хотела задержать спортсменов, приехав к ним в отель, но они уже выехали на матч.

Игроки сборной Аргентины покинули поле при счете 0:0, опасаясь ареста спортсменов. Футболисты аргентинской команды устроили словесную перепалку с тренерским штабом соперника. Футболист Николас Отаменди оттолкнул помощника тренера сборной Бразилии Тите.

Ранее бразильский журналист Марсело Басседжо заявил, что полиция приехала на арену, чтобы открыть путь от стадиона до аэропорта.