Черданцев заявил, что сборная России по-прежнему медленная, инертная, пассивная

Спортивный комментатор и телеведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о победе сборной России над Кипром (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Сборная по-прежнему медленная, инертная, пассивная. И это с Кипром, который два года назад обыграли без шансов 5:0. Это то, что в первую очередь хотелось видеть после смены тренерского штаба: разницу настроения. Не тактику-технику-физику. Этого ни один тренер в мире не даст за три дня и три матча.

А самое главное, ну почему наши играют почти все время пешком и после говорят об усталости? Ну только же начался сентябрь! Сыграли по шесть матчей чемпионата, ни еврокубков, ничего. Откуда усталость-то?! Это при пяти разрешенных заменах! Или это были по 6 матчей такой интенсивности, что после них как после регби нужно две недели восстанавливаться?» — написал комментатор в Telegram-канале.

В следующем туре россияне сыграют с Мальтой. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу. Группа H.

Кипр — Россия — 0:2

Голы: 0:1 — Ерохин, 6; 0:2 — Жемалетдинов, 55.

Ранее экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу сборной России в матче с Кипром.