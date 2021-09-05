Член Совета Федерации заявил, что сборная России играет в надоевший и убогий футбол

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал победу сборной России в матче с Кипром (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Победа при плохой игре против одной из слабейших команд Европы - это несерьезно, если претендовать на что-то. Недаром Карпин настолько недоволен игрой команды, что даже не стал этого скрывать. Пока сборная играет во все тот же футбол, что и прежде, надоевший и убогий.

С Хорватией тоже, прямо скажем, не блистали: по одному удару в створ ворот соперника в каждом тайме. Наши футболисты могут, конечно, обыгрывать Кипр и Мальту, и ощущать себя королями футбола. Они уже это делали перед чемпионатом Европы. А потом вышли против маленькой Дании с 5-миллионным населением - и все стало ясно. Всем, кроме, похоже, их самих», — написал Пушков в Telegram-канале.

В следующем туре россияне сыграют с Мальтой. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу. Группа H.

Кипр — Россия — 0:2

Голы: 0:1 — Ерохин, 6; 0:2 — Жемалетдинов, 55.

Ранее экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу сборной России в матче с Кипром.