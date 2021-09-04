Пилот «Формулы-1» Мазепин раскритиковал Шумахера

Пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин раскритиковал своего партнера по команде Мика Шумахера за его действия во время квалификации Гран-при Нидерландов.

«Я думал, Мику не разрешается обгонять меня. Это не нормально, вы говорили, что ему не разрешается обгонять меня. Такого напряжения в команде быть не должно. В этом нет смысла, я взбешен», — сказал Мазепин.

Мазепин занял в квалификации 20-е место, а Шумахер пришел к финишу 19-м.

В «Хаас» позволили Шумахеру обогнать Мазепина, хотя самому россиянину сообщили, что у него приоритет.

Ранее Мазепин был признан худшим гонщиком по итогам первой половины сезона «Формулы-1» по рейтингу издания The Race. Россиянин получил от журналиста Эда Стро оценку 3,0, а его партнер Мик Шумахер — 4,7.

Ранее Российский гонщик Никита Мазепин показал лучший круг на Гран-при Бельгии, который, правда, продлился всего три круга.

В связи с сильным дождем и отсутствием видимости на трассе дирекция гонки приняла решение не возобновлять заезд после трех кругов. Победителем Гран-при был признан пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».