Тарасова — о судействе на зимних Играх: нас будут наказывать, если будем делать ошибки

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от судейства на зимней Олимпиаде в соревнованиях по фигурному катанию, передает «Матч ТВ».

«Если будем делать ошибки, нас будут наказывать. Мы не должны этого допускать. Исключительно чистый прокат достоин золотой олимпийской медали. У меня есть теория: мои спортсмены должны кататься на голову выше, и это должно быть ясно всем», — сказала Тарасова.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган рассказал о том, что федерация еще в прошлом году согласилась с тем, чтобы Анастасия Губанова выступала за сборную Грузии.