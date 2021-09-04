Бывший боксер Николай Валуев рассказал, что ему не нравится в сборной России по футболу, передает Sport24.

«То, что у сборной России нет одного определенного капитана на все матчи — это неправильно. В данном случае, на мой взгляд, должен быть один «руководитель» — настоящий капитан и лидер, которого все слушаются», — сказал Валуев.

Сборная России сыграет с Кипром на выезде в субботу, 4 сентября. Соперников рассудит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Капитаном российской команды станет Дмитрий Баринов. Матч против Мальты пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Спартака».

Ранее бывший игрок московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин дал прогноз на отборочный матч к чемпионату мира по футболу между национальными командами Кипра и России.