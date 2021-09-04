Хабиб рассказал, на какой автомобиль он похож

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на предложение футбольного клуба КАМАЗ из Набережных Челнов сыграть за их команду, передает «Бизнес online».

«Мне много раз отправляли это приглашение. За КАМАЗ, наверное, как раз можно сыграть. Я сам как КАМАЗ. А за топовые клубы выступать мне еще рано», — сказал Хабиб.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб признался, что следит за игрой казанского «Рубина».