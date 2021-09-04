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Стало известно, кто станет капитаном сборной России в матче с Кипром

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Александр Вильф/РИА Новости

Стал известен стартовый состав сборной России на отборочный матч к чемпионату мира по футболу против национальной команды Кипра. Капитаном в этом матче станет Дмитрий Баринов.

Сборная России: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Алексей Миранчук, Черышев, Смолов, Самошников, Ерохин, Баринов, Головин.

Сборная России сыграет с Кипром на выезде в субботу, 4 сентября. Соперников рассудит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Матч против Мальты пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Спартака».

Сборная России 1 сентября сыграла вничью на своем поле с Хорватией (0:0), а Кипр разгромно уступил Мальте (0:3).

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили дал совет наставнику национальной команды Валерию Карпину.

«Карпин является живым авторитетом для наших парней. Все помнят его игры за нашу сборную. У Карпина все получится, если он вспомнит, как руководили игрой его бывшие наставники. Достаточно вспомнить, как тренировал Романцев. Уже будет гораздо меньше ошибок», — сказал Кавазашвили.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
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