Захарян ответил, где хочет продолжить карьеру

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян в интервью на Youtube-канале «Красава» рассказал, что его целью является попадание в европейский клуб.

«Представь, через год приходят из «Зенита» и дают 30 миллионов евро. «Динамо» соглашается. Пойдешь за большим рублем или будешь ждать шанс в Европе?» — спросил блоггер Евгений Савин.

«Нет, я хочу в Европу на 100 процентов», — ответил Захарян.

Напомним, 1 сентября в отборочном матче ЧМ-22 против Хорватии Захарян дебютировал за главную сборную России.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 18-летний футболист принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость захаряна равна €4 млн.

Ранее Захарян рассказал, что ему угрожали в интернете за то, что он решил не выступать за национальную команду Армении.